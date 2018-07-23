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23.07.18 / 15:42 Новости / Петербург и Ленобласть

Синоптики пообещали грозу и туман в Ленобласти во вторник

И до +28 градусов

Синоптики пообещали грозу и туман в Ленинградской области во вторник. Прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в понедельник опубликовало ГУ МЧС по региону.

Согласно прогнозу, во вторник в области пройдут кратковременные дожди, ливни и грозы. Ночью и утром синоптики ожидают туман. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

При этом температура воздуха ночью составит +15…+20 градусов по Цельсию. Днем она поднимается до +23…+28 градусов, отметили в ведомстве.

Отметим, ранее синоптики также предупреждали о грозе и ливне в Ленобласти. Аналогичную погоду гидрометцентр прогнозирует в Петербурге. В частности, в понедельник в городе ожидаются ливни и грозы. Температура воздуха составит +26 градусов.

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