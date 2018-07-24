МВФ прогнозирует Венесуэле инфляцию в миллион процентов к концу года В апреле было 14000%

Аналитики Международного валютного фонда спрогнозировали, что инфляция в Венесуэле к концу года может достичь миллиона процентов. Отчет был представлен накануне.

По оценке директора департамента стран Западного полушария Алехандро Вернер, Экономика страны в 2018 году может показать спад до 18%. Это будет третий год сокращения экономики страны более чем на 10%. Согласно последним прогнозам, экономика страны сократится на 50% за пять лет кризиса. Это будет самый масштабный экономический спад в мире за последние 60 лет.

Ранее ожидалось, что к концу года экономика Венесуэлы может потерять 15%.

В апреле МВФ оценил уровень инфляции в Венесуэле почти в 14000%. Это самая высокая инфляция в мире.