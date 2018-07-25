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25.07.18 / 16:30 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный закупит квартиры льготникам на 9 млрд рублей в 2018 году

По начальной цене 69,5 рублей за кв. м

Коллаж АБН

Правительство Петербурга объединило инвестиции на покупку жилья в 2018 и 2019 году, что позволит комитету имущественных отношений провести аукционы на приобретение квартир для льготников на общую сумму порядка 9 млрд рублей. Об этом в среду сообщили в КИО.

Аукционы и заключение контрактов запланированы на осень 2018 года. Квартиры будут закупать по начальной (максимальной) цене 69,5 тыс. рублей за 1 кв. м. При этом объекты должны быть сданы в эксплуатацию или со сроком ввода в 2018-2019 годах.

Ожидается, что первые квартиры передадут в собственность Петербурга во II полугодие 2018 года. Затем их предоставят многодетным семьям, ветеранам ВОВ, детям-сиротам и другим льготным категориям граждан, а также для расселения аварийного жилья и коммуналок.

Добавим, в 2017 году КИО заключил 16 госконтрактов с ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» и ООО «СК «Дальпитерстрой» на закупку 1,68 тыс. квартир. Их общая площадь составляет более 90 тыс. кв. м. Сумма контрактов – порядка 4,6 млрд рублей.

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