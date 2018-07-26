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26.07.18 / 12:33 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Блокадникам выплатят по 5 тыс. рублей к 75-летию освобождения Ленинграда

Деньги получат 5 тыс. человек

Жителям блокадного Ленинграда и защитникам города выплатят  по 5 тыс. рублей к 75-летию снятия блокады. Об этом в четверг сообщили власти Ленобласти.

Выплаты получат обладатели медали «За оборону Ленинграда» и знака «Житель блокадного Ленинграда». Деньги перечислят в январе 2019 года. По предварительным оценкам, средства получат около 5 тыс. человек.

Добавим, ветераны ВОВ, проживающие в Ленобласти, получают ежемесячные денежные компенсации части расходов по оплате жилплощади и коммунальных услуг. Также они имеют право на льготный проезд и бесплатное зубопротезирование. Такие меры государственной поддержки не приурочены к памятным датам и предоставляются регулярно.

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