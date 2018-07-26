Московская биржа закрылась в плюсе Индекс МосБиржи – 2293,07; РТС - 1148,79

В четверг торги на Московской бирже завершились в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к закрытию поднялся на 0,45% и составил 2293,07 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,62% — до 1148,79 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что рублевый индекс стабилизировался в коридоре 2260-2295 пунктов, но до 2300 пунктов сил дотянуться инвесторам не хватает. Этот же торговый диапазон будет актуален на первую половину дня в пятницу. Индекс РТС все еще не вернулся выше психологически значимой отметки 1150 пунктов, но даже при условии сохранения внешней конъюнктуры нейтральной валютный индикатор сможет преодолеть этот рубеж.

В пятницу внимание инвесторов будет приковано к заседанию ЦБ РФ и его решению по ключевой ставке. Есть основания полагать, что индикатор сохранится неизменным на уровне 7,25% годовых, поскольку инфляционная составляющая и общая экономическая обстановка в данный момент не самые благополучные для резких движений со ставкой. Реакции рубля будут напрямую зависеть от того, что прозвучит в сопроводительных комментариях регулятора.

Аналитик отмечает, что доллар США пока неплохо себя чувствует в коридоре 62,50-63,50 рублей. До сих пор ни один из имеющихся негативных факторов – отток капитала со вторичного рынка ОФЗ, высокая нефтяная волатильность, спорные и туманные моменты в геополитике – не помогли гринбеку продвинуться к 64,0 рублей и выше. «Между тем в среднесрочной перспективе подобная вероятность сохраняется довольно высокой. Пара евро/рубль проведет пятницу в пределах 73,30-74,35 рублей», — заключила эксперт.