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27.07.18 / 14:27 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный объявил аукцион на капремонт Банковского моста почти за 36 млн рублей

В конце ремонта подрядчик установит уже отреставрированные скульптуры грифонов

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявила электронный аукцион на капремонт Банковского моста через канал Грибоедова с начальной (максимальной) ценой контракта в 35,9 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Конкурс объявлен 24 июля. Проведение аукциона в электронной форме назначено на 17 августа. Работы по капитальному ремонту Банковского моста должны завершить к осени 2019 года.

Подрядчику предстоит демонтировать перила, цепи и подвесы моста, чугунные рамы, пьедесталы под крылатыми львами. Затем вывезти эти объекты на реставрацию и установить на прежнее место.

Также победителю аукциона нужно будет отремонтировать участки набережной канала Грибоедова в районе Банковского моста и обустроить монолитные плиты основания гранитного тротуара. Пройдет и ремонт покрытия моста: пролетного строения и мостового полотна.

После этого подрядчик установит скульптуры крылатых львов. Их уже отреставрировало на деньги «Сбербанка». В настоящее время скульптуры находятся на хранении.

Напомним, Банковский мост находится около здания Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Он соединяет Казанский и Спасский острова.

Мост построен в 1826 году. Длина однопролетного моста – 28 м, ширина – 3,1 м. В 1828-1830 годах мост назывался Цепным. Когда в 1830 году было построено здание банка, мост переименован в Банковский.

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