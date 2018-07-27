В ЗакС Петербурга внесли законопроект о штрафах для организаторов нелегальных экскурсий по крышам Для физлиц от 2 до 5 тыс. рублей

В Законодательное собрание Петербурга внесли законопроект о штрафах для организаторов нелегальных экскурсий по крышам города. Об этом в пятницу сообщили в аппарате главы комитета по законодательству ЗакСа Дениса Четырбока.

Поправки предлагают внести в городской закон об административных правонарушениях. За подобный несанкционированный бизнес физлицам будет грозить штраф от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 25 до 50 тыс. рублей, а для фирм и компаний – от 50 до 200 тыс. рублей.

Четырбок указывает, что предложений пойти на такие экскурсии очень много, и все они небезопасны. Депутат считает, что руферы «без труда» превратили хобби в незаконный бизнес.

Ранее в конце мая Четырбок анонсировал ужесточение борьбы с «любителями крыш» в Петербурге. В частности, депутаты планируют разработать проект федеральной инициативы, которая повысит штраф для нарушителей административного кодекса.

В августе прошлого года в ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» рассказали, в Петербурге появились экскурсии на крышу Екимовского дома на Лиговском проспекте, 65. Организаторы, ООО «Панорамик Руф», получили согласование от властей города.