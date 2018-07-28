В Петербурге начался митинг против пенсионной реформы На него пришли более 1 тыс. человек

В Петербурге начался митинг против пенсионной реформы. Мероприятие проходит в субботу у Финляндского вокзала.

По информации «Росбалта», на митинг пришло около 1,5-2 тыс. человек. Организатор акции – КПРФ. Среди участков представители «левого фронта», «РотФронта» и Российского социалистического движения.

На митинге выступил депутат Государственный Думы от КПРФ Владимир Бортко. Он заявил, что законопроект о повышении пенсионного возраста направлен против молодежи, пожилых и молодых семей.

Отметим, данная акция является частью общероссийского митинга «Нет пенсионной реформе». Его организовала КПРФ. Аналогичные митинги в субботу проходят в других городах России. В их числе Москва.