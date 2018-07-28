В Петербурге в митинге против пенсионной реформы приняли участие 1,5 тыс. человек Нарушений порядка нет

В Петербурге в митинге против пенсионной реформы приняли участие 1,5 тыс. человек. Об этом в субботу сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

Сотрудники полиции обеспечивали охрану общественного порядка, отметили в ведомстве. Также МВД уточнило, что никаких нарушений на акции не зафиксировано.

Напомним, митинг организовала партия КПРФ. Аналогичные акции партия провела в других городах России. В Петербурге митинг состоялся у Финляндского вокзала. По данным местных СМИ, на акцию пришло около 1,5-2 тыс. человек.