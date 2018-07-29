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29.07.18 / 17:02 Новости / Политика / Россия и мир

Число детей из России в британских школах сократилось почти на 40% за три года

На фоне ухудшения отношений между Москвой и Лондоном

За последние три года число детей из России, обучающихся в британских школах, сократилось на 39,21%. Об этом в воскресенье пишет The Telegraph.

По данным издания, в 2015 году британских государственных школах было зарегистрировано 2795 учеников, приехавших из России. К апрелю 2018 году это число снизилось до 1699 человек.

Издание отмечает, что это произошло на фоне ухудшения отношений между Москвой и Лондоном. В частности, The Telegraph напоминает о дипломатическом кризисе, последовавшем за отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Юлии в Солсбери. Тогда Великобритания заявила, что к случившемуся могла быть причастна Россия. В результате Лондон выслал часть российских дипломатов из страны.

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