Число детей из России в британских школах сократилось почти на 40% за три года На фоне ухудшения отношений между Москвой и Лондоном

За последние три года число детей из России, обучающихся в британских школах, сократилось на 39,21%. Об этом в воскресенье пишет The Telegraph.

По данным издания, в 2015 году британских государственных школах было зарегистрировано 2795 учеников, приехавших из России. К апрелю 2018 году это число снизилось до 1699 человек.

Издание отмечает, что это произошло на фоне ухудшения отношений между Москвой и Лондоном. В частности, The Telegraph напоминает о дипломатическом кризисе, последовавшем за отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Юлии в Солсбери. Тогда Великобритания заявила, что к случившемуся могла быть причастна Россия. В результате Лондон выслал часть российских дипломатов из страны.