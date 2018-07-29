США готовы снять пошлины на сталь из ЕC в случае успеха переговоров А сделка пройдет поэтапно

США готовы снять пошлины на сталь из Евросоюза при условии успешных переговоров о торговле. Об этом в воскресенье сообщил советник президента США по экономике Ларри Кудлоу.

По его словам, при положительном исходе, сделка пройдет в несколько этапов, передает «Прайм» со ссылкой на CNN. «Я не думаю, что будут пошлины на сталь из ЕС. Я не думаю, что будут пошлины на автомобили», — сказал Кудлоу.

Добавим, ранее президент США Дональд Трамп провел переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. После этого американский лидер заявил, что стороны начнут работу по отмене всех пошлин и субсидий. Кроме того, предполагается, что ЕС увеличит закупки сжиженного природного газа и сои из США.