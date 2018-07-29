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29.07.18 / 16:36 Новости / Общество / Россия и мир

В Москве задержали организаторов митинга против повышения пенсионного возраста

По разным данным, акция собрала от 2,5 тыс. до 6 тыс. человек

После окончания митинга против повышения пенсионного возраста в Москве задержали основателя Либертарианской партии (выступила организатором акции) Сергея Бойко. Это произошло в воскресенье.

Кроме того, был задержан координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, передает «Дождь». Телеканал отмечает, что они выступали во время митинга.

Добавим, митинг против повышения пенсионного возраста прошел на площадь Академика Сахарова в Москве в воскресенье днем. По данным «Белого счетчика», он собрал 6,2 тыс. участников. В МВД сообщили о 2,5 тыс. человек, пришедших на акцию.

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