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30.07.18 / 17:30 Новости / Россия и мир / Экономика

ФЦП по развитию Крыма предлагают продлить до 2022 года

И увеличить финансирование программы на 37 млн рублей

Минэкономразвития РФ предлагает продлить федеральную целевую программу по развитию Крыма до 2022 года. Об этом в понедельник заявил глава ведомства Максим Орешкин.

Также предлагается увеличить финансирование программы на 37 млн рублей, передает РИА «Новости». По словам Орешкина, в новый план программы входят 85 объектов в Крыму и 55 объектов в Севастополе. При этом объем пятилетней программы, рассчитанной до 2020 года, составляет 800 млрд рублей, из них 790 млрд рублей – из федерального бюджета.

Напомним, ранее власти Крыма заявили, что на ремонт дорог региона понадобится 125 млрд рублей из федерального бюджета. Еще 25 млрд рублей готово выделить местное правительство. Согласно разработанному госкомитетом дорожного хозяйства плану, к 2024 году планируется отремонтировать 83,6% региональных дорог и 50% муниципальных.

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