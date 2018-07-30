Все новости

30.07.18 / 16:46 Новости / Петербург и Ленобласть

ЖК «Пушкин-Хаус» вводят в эксплуатацию

Выдача ключей продолжится в течение полугода

Фото: finobzor.ru

Госстройнадзор выдал заключение о соответствии проблемному объекту долевого строительства в Пушкине ЖК «Пушкин-Хаус». Об этом в понедельник сообщили в петербургском комитете по строительству.

Сообщается, что выдача ключей продолжится в течение шести месяцев после разрешения на ввод. Ввести в эксплуатацию комплекс планируют через 10 дней после получения заключения о соответствии.

Отметим, изначально срок ввода ЖК в эксплуатацию был назначен на 2016 год. Весной 2017 года дом попал в список проблемных объектов. ЖК «Пушкин-Хаус» расположен в городе Пушкин на Оранжерейной улице и представляет собой жилой шестиэтажный дом бизнес-класса. Застройщиком ЖК выступает компания ООО «Васт Дизайн».

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.