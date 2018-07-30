ЖК «Пушкин-Хаус» вводят в эксплуатацию Выдача ключей продолжится в течение полугода

Госстройнадзор выдал заключение о соответствии проблемному объекту долевого строительства в Пушкине ЖК «Пушкин-Хаус». Об этом в понедельник сообщили в петербургском комитете по строительству.

Сообщается, что выдача ключей продолжится в течение шести месяцев после разрешения на ввод. Ввести в эксплуатацию комплекс планируют через 10 дней после получения заключения о соответствии.

Отметим, изначально срок ввода ЖК в эксплуатацию был назначен на 2016 год. Весной 2017 года дом попал в список проблемных объектов. ЖК «Пушкин-Хаус» расположен в городе Пушкин на Оранжерейной улице и представляет собой жилой шестиэтажный дом бизнес-класса. Застройщиком ЖК выступает компания ООО «Васт Дизайн».