Центробанк решил продать Азиатско-Тихоокеанский банк в сентябре В августе регулятор докапитализирует его на 10 млрд рублей

Центральный Банк России решил продать санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк в сентябре. Об этом в среду сообщил зампред Центробанка Василий Поздышев.

Регулятор выставит банк на продажу на конкурсной основе, передает ТАСС. По мнению Поздышева, частные банковские и небанковские группы заинтересуются приобретением этого актива. Он отметил, что банк будет продан за один капитал в лучшем случае.

При этом, «дыра» в капитале кредитной организации составляет 2,5 млрд рублей. Центробанк докапитализирует банк на 10 млрд рублей в течение августа.

Напомним, регулятор заявил о санации Азиатско-Тихоокеанского банка в апреле текущего года. Регулятор заподозрит кредитную организацию в создании финансовой пирамиды. Банк передали Фонду консолидации банковского сектора. Ранее Центробанк не продавал санируемые банки.