Japan Tobacco завершила сделку по приобретению «Донского табака» За $1,6 млрд

Японская табачная компания Japan Tobacco завершила покупку российского производителя «Донской табак». Об этом в японской компании сообщили в среду.

Сделку закрыли во вторник, а о соглашении между компаниями стало известно еще в марте. В японской компании отметили, что приобретение «Донского табака» не окажет существенного влияния на консолидированную производительность Japan Tobacco за 2018 год.

Напомним, в середине июня ФАС России выдала разрешение японскому производителю на покупку «Донского табака». При этом антимонопольная служба предписала отчитываться об объемах производства приобретенной организации и ценах. Сообщалось, что сумма сделки составит $1,6 млрд.