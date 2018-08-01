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01.08.18 / 08:47 Новости / Россия и мир / Экономика

Japan Tobacco завершила сделку по приобретению «Донского табака»

За $1,6 млрд  

Японская табачная компания Japan Tobacco завершила покупку российского производителя «Донской табак». Об этом в японской компании сообщили в среду.

Сделку закрыли во вторник, а о соглашении между компаниями стало известно еще в марте. В японской компании отметили, что приобретение «Донского табака» не окажет существенного влияния на консолидированную производительность Japan Tobacco за 2018 год.

Напомним, в середине июня ФАС России выдала разрешение японскому производителю на покупку «Донского табака». При этом антимонопольная служба предписала отчитываться об объемах производства приобретенной организации и ценах. Сообщалось, что сумма сделки составит $1,6 млрд.

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