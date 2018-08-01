Клиенты «Натали Турс» не могут получить выплаты Некоторые клиенты уже подают иски в суд

Клиенты «Натали Турс» жалуются на игнорирование их требований о выплате компенсаций. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

Сообщается, что туроператор не предоставил клиентам никакой информации о сроках возвращения денег, а положенные после подачи документов на возврат сроки уже прошли. При этом компания не реагирует на претензии и запросы. Некоторые туристы подают иски в суд, и по части дел уже есть решения в пользу клиентов.

Напомним, туроператор «Натали Турс» заявил об аннулировании всех туров до 1 октября в начале июля. Причиной стали финансовые проблемы компании. Ранее ассоциация туроператоров России оценила ущерб клиентов «Натали Турс» в 1,2 млрд рублей. При этом сообщается, что финансовая ответственность туроператора застрахована на 150 млн рублей в «Ингосстрахе».