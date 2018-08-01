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01.08.18 / 18:51 Новости / Петербург и Ленобласть

«Водоканал» решил отремонтировать фонтаны на Московской площади за 191 млн рублей

Заявки принимают до 17 августа

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» решил капитально отремонтировать фонтанный комплекс на Московской площади за 191 млн рублей. Соответствующий конкурс размещен на сайте госзакупок.

Заявки принимают до 17августа. Победителя выберут до 27 августа. Выигравшая конкурс компания должна будет обновить облицовку и гидроизоляцию чаш фонтанов. Также требуется отремонтировать подземные технологические помещений, скамейки и брусчатку с гранитными плитами. Работы должны быть закончены к 29 ноябрю текущего года.

Отметим, фонтанный комплекс состоит из 11 фонтанов. Также у него есть подземные технические помещения и камеры управления. Комплекс открыли в мае 2006 года. Добавим, ранее в текущем году «Водоканал» отремонтировал фонтан у Адмиралтейства.

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