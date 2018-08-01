Все новости

01.08.18 / 20:39 Новости / Петербург и Ленобласть

Рособрнадзор проверил Европейский университет в Петербурге

Она шла два дня

Рособрнадзор проверил Европейский университет в Петербурге. Об этом учебное заведение сообщило в среду.

Проверка была внеплановой и продлилась два дня: 31 июля и 1 августа. Эксперты ведомства не выявили нарушений, заявили в университете. Согласно акту проверки, в Европейском университете есть материально-техническое обеспечение , а также образовательные программы вуза соответствуют нормам.

Напомним, ранее Рособорнадзор лишил университет лицензии на образовательную деятельность. Ведомство нашло нарушения у университета. В июне текущего года вуз подал заявку на получение новой лицензии. После проведенной проверки ведомство примет решение о выдаче новой лицензии 6 сентября.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.