Рособрнадзор проверил Европейский университет в Петербурге Она шла два дня

Рособрнадзор проверил Европейский университет в Петербурге. Об этом учебное заведение сообщило в среду.

Проверка была внеплановой и продлилась два дня: 31 июля и 1 августа. Эксперты ведомства не выявили нарушений, заявили в университете. Согласно акту проверки, в Европейском университете есть материально-техническое обеспечение , а также образовательные программы вуза соответствуют нормам.

Напомним, ранее Рособорнадзор лишил университет лицензии на образовательную деятельность. Ведомство нашло нарушения у университета. В июне текущего года вуз подал заявку на получение новой лицензии. После проведенной проверки ведомство примет решение о выдаче новой лицензии 6 сентября.