СМИ: Совокупное состояние 24 богатейших россиян с начала года выросло на $13,96 млрд Самый богатый – Алексей Мордашов

Совокупное состояние 24 богатейших россиян с начала года выросло на $13,96 млрд. Об этом стало известно из опубликованных в среду данных Bloomberg Billionaires Index.

По данным агентства Bloomberg, самый богатый россиянин – основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние с начала года увеличилось на $675 млн и составило $20,4 млрд.

Основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин занял второе место в рейтинге. Его состояние выросло на $2,24 млрд до $20,3 млрд. Следом идет глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон: рост на $3,27 млрд до $19,9 млрд.

В пятерку лидеров попал владелец и президент «Интерроса» Владимир Потанин с состоянием в $18,5 млрд. Также там оказался основной акционер «Еврохима» Андрей Мельниченко — $15,9 млрд.

Отметим, бизнесмен Олег Дерипаска в этот список не вошел. Ранее Минфин США наложил на него санкции. Добавим, в аналогичном рейтинге за январь-июнь текущего года самым богатым россиянином был Михельсон. Мордашов занимал второе место.