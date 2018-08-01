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01.08.18 / 21:59 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: Совокупное состояние 24 богатейших россиян с начала года выросло на $13,96 млрд

Самый богатый – Алексей Мордашов

Объем платежей

Фото АБН

Совокупное состояние 24 богатейших россиян с начала года выросло на $13,96 млрд. Об этом стало известно из опубликованных в среду данных Bloomberg Billionaires Index.

По данным агентства Bloomberg, самый богатый россиянин – основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние с начала года увеличилось на $675 млн и составило $20,4 млрд.

Основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин занял второе место в рейтинге. Его состояние выросло на $2,24 млрд до $20,3 млрд. Следом идет глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон: рост на $3,27 млрд до $19,9 млрд.

В пятерку лидеров попал владелец и президент «Интерроса» Владимир Потанин с состоянием в $18,5 млрд. Также там оказался основной акционер «Еврохима» Андрей Мельниченко — $15,9 млрд.

Отметим, бизнесмен Олег Дерипаска в этот список не вошел. Ранее Минфин США наложил на него санкции. Добавим, в аналогичном рейтинге за январь-июнь текущего года самым богатым россиянином был Михельсон. Мордашов занимал второе место.

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