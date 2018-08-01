Все новости

01.08.18 / 08:17 Новости / Россия и мир / Экономика

США продлили срок избавления от активов Дерипаски

До 23 октября

Минфин США продлил срок отказа от ценных бумаг компаний российского миллиардера Олега Дерипаски. Об этом в американском ведомстве сообщили во вторник.

Срок, в течение которого инвесторы должны передать права на акции En+, «Русал» и группы ГАЗ, продлили до 23 октября текущего года. Ранее его также продлевали до 5 августа.

Напомним, санкции против Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний ввели в апреле. Позднее Вашингтон сообщил, что санкции могут быть сняты, если бизнесмен откажется от большей части контроля над компаниями. Дерипаска согласился снизить до 50% свою долю в En+ и уйти из совета директоров компании.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

116 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.