США продлили срок избавления от активов Дерипаски До 23 октября

Минфин США продлил срок отказа от ценных бумаг компаний российского миллиардера Олега Дерипаски. Об этом в американском ведомстве сообщили во вторник.

Срок, в течение которого инвесторы должны передать права на акции En+, «Русал» и группы ГАЗ, продлили до 23 октября текущего года. Ранее его также продлевали до 5 августа.

Напомним, санкции против Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний ввели в апреле. Позднее Вашингтон сообщил, что санкции могут быть сняты, если бизнесмен откажется от большей части контроля над компаниями. Дерипаска согласился снизить до 50% свою долю в En+ и уйти из совета директоров компании.