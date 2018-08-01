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01.08.18 / 21:38 Новости / Петербург и Ленобласть

Генподрядчик планирует достроить ЖК «Прибалтийский» в Петербурге до конца года

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Коллаж АБН

Генподрядчик планирует достроить ЖК «Прибалтийский» в Петербурге до конца года. Такое заявление генеральный директор АО «Проммонолит» Станислав Комаров сделал в среду на выездном совещании с заместителем председателя комитета по строительству Евгения Барановского.

По словам Комарова, в жилых помещениях здания установят внутренние перегородки до 15 августа. В коммерческих помещениях – до конца августа. Согласно договору, строительство «Прибалтийского» должно закончиться в IV квартале текущего года. Комаров подтвердил сроки выполнения всех работ.

Напомним, ЖК «Прибалтийский» начали строить в 2010 году. Он находится на Ленинском проспекте у пересечения улицы Маршала Казакова с проспектом Героев. В комплекс входит пят жилых комплексов и два паркинга. Всего в ЖК должно быть 2148 квартир.

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