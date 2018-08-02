Чистая прибыль «Газпром нефти» упала почти в два раза Чистая прибыль составила 83,5 млрд рублей, а выручка – 946,3 млрд рублей

Чистая прибыль «Газпром нефти» по российским стандартам бухгалтерского учета в первом полугодии 2018 года упала в 1,8 раза год к году. Об этом следует из отчета компании в четверг.

Чистая прибыль составила 83,5 млрд рублей, а выручка – 946,3 млрд рублей, увеличившись на 46,8%. Себестоимость продаж компании за рассматриваемый период выросла на 57,4% до 833,2 млрд рублей.

Напомним, ранее акционеры «Газпром нефти» одобрили выплату рекордных дивидендов в размере 15 рублей за акцию. Всего на выплату дивидендов выделили 71,1 млрд рублей. Это составляет 28,1% чистой прибыли компании за прошлый год по МСФО. Сумма дивидендов, таким образом, выросла на 40% в годовом выражении.