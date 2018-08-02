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02.08.18 / 19:32 Новости / Россия и мир / Экономика

Капитализация Apple достигла $1 трлн

Apple, таким образом, стала самой богатой компанией мира

Рыночная стоимость Apple достигла $1 трлн. Об этом в четверг свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

Apple, таким образом, стала самой богатой компанией мира. В ходе торгов четверга ее акции достигли отметки $207,05. Накануне акции Apple после отчета компании о росте прибыли в третьем квартале 2018 года подорожали на 5%. К закрытию биржи капитализация компании составляла $990,4 млрд.

Напомним, ранее Apple опубликовала отчет о финансовых показателях третьего квартла 2018 года. Выручка компании превысила $53,25 млрд. Это выше прошлогоднего показателя за третий квартала на 17%. Сообщалось, что отчет превзошел ожидания аналитиков, которые ожидали рост выручки на 15%.

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