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02.08.18 / 18:57 Новости / Россия и мир / Экономика

Сенаторы США подготовили новые антироссийские санкции

В их числе санкции в отношении новых операций с российским госдолгом и импорта российского урана

Группа сенаторов США внесла законопроект об усилении антироссийских санкций. Об этом в четверг сообщили в правительстве США.

В новый пакет включаются такие меры, как санкции против ближайшего окружение президента РФ Владимира Путина, поддержка НАТО и уменьшение зависимости ряда стран от российского вооружения, усиление кибербезопасности, санкции против российских энергетических проектов, возвращение Фонда для противодействия влиянию Москвы и некоторые другие меры. Санкции также предлагается ввести в отношении новых операций с российским госдолгом и импорта российского урана.

Напомним, последний крупный пакует санкций США приняли против РФ в апреле. Тогда под ограничения попал ряд российских чиновников и бизнесменов, а также подконтрольные им компании. Среди них – Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов и другие.

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