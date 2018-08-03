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03.08.18 / 10:09 Новости / Россия и мир

Московская биржа открылась в минусе

Индекс МосБиржи - 2294,37; РТС - 1140,32

Фото АБН

В пятницу торги на Московской бирже начались в красной зоне. Индекс МосБиржи к открытию составил 2294,37 пунктов, индекс РТС стартовал с отметки 1140,32 пунктов.

В первые минуты торгов рублевый индекс теряет 0,3% и находится возле 2288,2 пунктов. Долларовый индекс опускается на 0,44% — до 1135,95 пунктов.

Аналитик «Альпари» Владислав Антонов отмечает, что в пятницу внимание участников рынка будет приковано к публикации отчета по рынку труда в США. На рубль он не оказывает никакого влияния, но во время ожидания выхода курс рубля может скорректироваться. По прогнозу эксперт ожидает ослабление доллара до 63,20 рублей в рамках коррекции. «Рубль из-за готовящихся новых санкций останется под давлением, поэтому в ближайшее время стоит ожидать тест отметки в 64 рублей за доллар США. Курс евро сегодня дойдет до уровня 73,60 рублей», — полагает Антонов.

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