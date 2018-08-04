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04.08.18 / 13:11 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

ФК «Зенит» ожидает до 50 тыс. зрителей на первый домашний матч сезона

Крыша стадиона будет открыта

ФК «Зенит»

Фото АБН

На футбольный матч «Зенит» — «Арсенал» на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове ожидается до 50 тыс. зрителей. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе петербургского футбольного клуба.

В пресс-службе добавили, что крыша арены будет открыта. Футболисты «Зенита» будут играть в лазурной форме, а игроки «Арсенала» — в желто-красной форме. Отметим, встреча станет первым домашним матчем «Зенита» в этом сезоне.

Матч «Зенит» — «Арсенал» пройдет в Петербурге в субботу, 4 августа. Начало запланировано на 16:30, а зрителей арена начнет принимать с 14:30. Ранее «Зенит» предупредил болельщиков, что автобусы-шаттлы до стадиона ходить не будут. В клубе рекомендовали добираться до арены на метро.

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