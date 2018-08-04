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04.08.18 / 16:33 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В 2019 году день рождения Ленобласть отметит в Бокситогорске

Город получит 100 млн рублей на благоустройство

фото с сайта www.oleg-ku.ru

Право провести день рождения Ленинградской области в 2019 году получил Бокситогорск, город станет столицей 92-летия региона. Об этом в областном правительстве рассказали в субботу.

На это звание также претендовали Всеволожск и Луга. В пресс-службе отметили, что Бокситогорск будет проводит не только праздничные мероприятия, но и заседания регионального правительства. Кроме того, город получит дополнительные 100 млн рублей из бюджета Ленобласти на благоустройство.

Добавим, в субботу, 4 августа, Ленинградская область отмечает 91 день рождения. В этом году статус столицы получил Выборг, в котором проходят основные торжества. С 2003 года праздник принимали 10 районов региона. При этом несколько городов Старая Ладога, Тихвин и Гатчина становились столицей по два раза.

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