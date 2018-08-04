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04.08.18 / 14:25 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В центре Петербурга задержали более 20 участников акции в поддержку ЛГБТ

В том числе организаторов

На Дворцовой площади в Петербурге задержали более 20 участников акции «Ты сможешь» в поддержку ЛГБТ. Это произошло в субботу.

Как передает «Дождь», среди задержанных организаторы акции — Юрий Гавриков и Алексей Назаров. Телеканал отмечает, что акция была не согласована с властями.

«ОВД-Инфо» со ссылкой на активистов сообщает, что задержаны 27 человек. Часть из них доставили в отдел полиции № 29. Издание уточняет, что на площади участников акции разгоняла Росгвардия.

Добавим, по данным «Эха Москвы», организаторы хотели согласовать мероприятие с городскими властями. Они предложили Смольному несколько маршрутов, но все предложения были отклонены. В результате организаторы решили провести одиночные пикеты.

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