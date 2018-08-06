СМИ: «Газпром» заморозил программу внешних заимствований Из-за ареста британских активов компании

Российская госкорпорация «Газпром» приостановила программу внешних заимствований. Об этом в понедельник со ссылкой на источники передает информагентство Reuters.

Госкорпорация решила временно прекратить программу из-за риска заморозки средств, которые получает компания. Это произошло после ареста активов «Газпрома» в Великобритании по иску «Нафтогаза».

По данным одного из источников Reuters, после этого ареста активов один из банков заморозил кредитную сделку с «Газпромом» до прояснения ситуации. Еще один источник отметил, что без снятия ареста с активов «Газпрома» компания с высокой долей вероятности не сможет выполнить программу займов на внешнем рынке.

О заморозке активов «Газпрома» Коммерческим судом Лондона стало известно в июне. Об этом сообщили в «Нафтогазе».

Отметим, в марте «Газпром» одобрил привлечение двусторонних и клубных кредитов на общую сумму до 4 млрд евро. Программа действует на текущий год.