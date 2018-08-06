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06.08.18 / 13:32 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть / Политика

Для поощрения волонтеров в Петербурге появится специальный знак отличия

Вручать будут ежегодно

В Петербурге для поощрения волонтеров и добровольцев появится отличительный знак «За вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности». Об этом в понедельник сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Константина Серова.

Каким будет этот знак, придумает комитет по молодежной политике. Награду планируют вручать ежегодно.

При этом ответственный за молодежную политику в городе Серов отметил, что волонтерское движение не должно превращаться в наемный труд. «И если люди пойдут в добровольцы, ожидая поощрений, это на корню изменит основополагающую идею данного направления», — сказал чиновник.

Как сообщил Серов, в настоящий момент в Петербурге 346 подростково-молодежных клубов, 4,5 тыс. студий, секций, мест свободного общения, любительских объединений. Во время ЧМ по футболу в Северной столице были задействованы 2,3 тыс. волонтеров.

Отметим, 2018 год в России объявлен Годом волонтера. В Петербурге создан оргкомитет, посвященный проведению Года добровольца, его возглавили вице-губернаторы Константин Серов и Анна Митянина.

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