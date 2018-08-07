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07.08.18 / 12:04 Новости / Петербург и Ленобласть

В метро Петербурга возобновили оформление БСК

С 8 августа

Фото АБН

В метро Петербурга возобновили изготовление льготных БСК. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе метрополитена.

Прием заявок на изготовление проездных начнется 8 августа. Для оформления заявки необходимо иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении, а также фотографию 3х4. БСК изготавливается за 10 дней и стоит от 135 до 250 рублей.

Напомним, в июне сообщили, что электронная проездная карта «Подорожник» до конца года начнет работать во всех автобусах между Петербургом и поселениями Ленобласти. Губернатор региона Александр Дрозденко сказал, что систему будут внедрять поэтапно. В первую очередь «Подорожник» запустят на наиболее популярных региональных маршрутах. Пилотный проект был запущен в мае на маршрутах до Кудрово.

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