В метро Петербурга возобновили оформление БСК С 8 августа

В метро Петербурга возобновили изготовление льготных БСК. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе метрополитена.

Прием заявок на изготовление проездных начнется 8 августа. Для оформления заявки необходимо иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении, а также фотографию 3х4. БСК изготавливается за 10 дней и стоит от 135 до 250 рублей.

Напомним, в июне сообщили, что электронная проездная карта «Подорожник» до конца года начнет работать во всех автобусах между Петербургом и поселениями Ленобласти. Губернатор региона Александр Дрозденко сказал, что систему будут внедрять поэтапно. В первую очередь «Подорожник» запустят на наиболее популярных региональных маршрутах. Пилотный проект был запущен в мае на маршрутах до Кудрово.