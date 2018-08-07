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07.08.18 / 20:03 Новости / Россия и мир / Экономика

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о госрегулировании цен на бензин

И на дизельное топливо

Фото АБН

Депутаты от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов внесли в Государственную Думу законопроект о государственном регулировании цен на бензин. Документ опубликован в базе во вторник.

Также госрегулирование цен предполагается для дизельного топлива. Согласно документу, регулировать цены депутаты от КПРФ хотят со следующего года. Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают, что изменения цен на бензин носят не рыночный характер, а связаны с реализацией налогового маневра.

Напомним, весной и летом в России резко выросли цены на бензин. В мае средняя wyа за две недели выросла почти на 1 рубль. Правительство в связи с этим снизило акцизы на бензин и дизельное топливо. Законопроект о налоговом маневре в нефтегазовой отрасли был принят в конце июля. Он обнуляет экспортную пошлину на нефть при повышении налога на добычу полезных ископаемых.

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