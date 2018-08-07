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07.08.18 / 16:02 Новости / Петербург и Ленобласть

На Сытном рынке изъяли 10 кг санкционных продуктов

Среди них – «молочка», сыры, масла

На Сытном рынке в Петербурге таможенники изъяли более 10 кг санкционных продуктов. Об этом во вторник сообщает Neva.Today.

Сообщается, что запрещенными продуктами на рынке торговали в трех точках. В числе товаров была молочная продукция, сыры, масла. Изъятые продукты будут уничтожены. Также обсуждается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении торговцев.

Напомним, в середине июля сообщалось о 800 кг продуктов, уничтоженных таможенниками. Сотрудники Выборгской таможни уничтожили 13 партий мясной, молочной и рыбной продукции.

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