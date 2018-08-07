В июле продажи премиальных «легковушек» в России выросли на 6,5% год к году Продали почти 12 тыс. авто

В июле 2018 года продажи легковых автомобилей премиум-сегмента в России выросли на 6,5% год к году. Об этом во вторник сообщило агентство «Автостат».

Доля премиум-сегмента в июле составила 8,7% от общего объема продаж авто в России. Всего в июле продано почти 12 тыс. автомобилей премиум-сегмента.

Лидирующую позицию занимает Mercedes-Benz. Машин этой марки продали более 3 тыс. штук в июле, что год к году больше на 1,5%.

Второе место в топе продаж — BMW с ростом год к году почти на четверть. На третьем месте – Lexus с более скромным ростом на 1,4%.

Накануне стало известно, что в июле в России было продано на 10,6% больше легковых авто и авто класса LCV год к году. Всего за июль покупателей нашли 143,5 тыс. легковых автомобилей. Лидеры продаж этого месяца – машины отечественной сборки. С начала года реализация выросла на 17%.