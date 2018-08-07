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07.08.18 / 21:55 Новости / Россия и мир / Экономика

В конце торгового дня «Роснефть» обошла Сбербанк по капитализации

И стала самой дорогой компанией России

Фото АБН

В конце торгов на московской бирже «Роснефть» обошла Сбербанк по капитализации. Это произошло во вторник.

К закрытию торгов капитализация «Роснефти» составила почти 4,535 трлн рублей. Капитализация Сбербанка была равна 4,533 трлн рублей.

Также во вторник акции «Роснефти» выросли на 2%. Против них акции Сбербанка опустились на 1%.

Ранее во вторник «Роснефть» установила исторический рекорд по стоимости акций. Они поднялись до отметки 432,45 рубля. К концу торгов ценные бумаги нефтяной компании стоили уже 427,9 рубля. Это произошло на фоне хорошей финансовой отчетности компании за I полугодие. Чистая прибыль компании год к году выросла более чем в четыре раза.

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