В конце торгового дня «Роснефть» обошла Сбербанк по капитализации И стала самой дорогой компанией России

В конце торгов на московской бирже «Роснефть» обошла Сбербанк по капитализации. Это произошло во вторник.

К закрытию торгов капитализация «Роснефти» составила почти 4,535 трлн рублей. Капитализация Сбербанка была равна 4,533 трлн рублей.

Также во вторник акции «Роснефти» выросли на 2%. Против них акции Сбербанка опустились на 1%.

Ранее во вторник «Роснефть» установила исторический рекорд по стоимости акций. Они поднялись до отметки 432,45 рубля. К концу торгов ценные бумаги нефтяной компании стоили уже 427,9 рубля. Это произошло на фоне хорошей финансовой отчетности компании за I полугодие. Чистая прибыль компании год к году выросла более чем в четыре раза.