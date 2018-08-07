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07.08.18 / 08:30 Новости / Россия и мир / Экономика

Манутров сообщил о законопроекте по введению штрафа АЗС за недолив топлива

Он составит 1%

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил о законопроекте по введению штрафа АЗС за недолив топлива. Об этом заявлении министра стало известно в понедельник из его опубликованного интервью.

В настоящий момент подготовлен законопроект об ужесточении административной ответственности за недолив топлива на АЗС, передает «Комсомольская правда» слова Мантурова. Он отметил, что штраф составит 1% от прошлогодней выручки АЗС. При этом, сумма должна быть не менее 500 тыс. рублей. Если компания повторно нарушит запрет, то штраф составит 3%. При этом, не менее 2 млн рублей.

Напомним, ранее Федерация автовладельцев России выявила массовый недолив топлива на заправках. По данным организации, более 70% АЗС не доливают топливо. В среднем заправки не доливают около 5%. Максимальный показатель составил 19%.

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