Акции Tesla выросли в цене после твита Маска о превращении ее в частную компанию Это будет стоить ему $85 млрд

Акции компании Tesla выросли в цене с $355 до $370 после сообщения Илона Маска в Twitter о том, что он может превратить Tesla в частную компанию. Маск написал об этом во вторник, рост акций также произошел во вторник.

Илон Маск сообщил, что рассматривает возможность выкупа акций Tesla при их биржевой стоимости в $420. Это может стоить ему порядка $85 млрд, подсчитало издание Axios.

Дальнейшие комментарии Маск и Tesla не дают. СМИ также пишут, что сообщение Маска может оказаться шуткой.

Отметим, Илон Маск в настоящий момент владеет более 20% акций Tesla. Ранее Financial Times сообщила о покупке суверенным фондом Саудовской Аравии акций Tesla на $2 млрд. При этом на прошлой неделе Tesla опубликовала квартальный отчет, данные которого почти в два раза лучше по всем показателям, чем данные за тот же период прошлого года.