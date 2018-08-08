USM перевел «Мегафон» под контроль нового холдинга Усманова «Холдинговая компания ЮэСэМ»

USM Holdings Limited перевел «Мегафон» под контроль нового холдинга предпринимателя Алишера Усманова. Об этом стало известно в среду из документов оператора связи.

USM передал контроль над оператором «Холдинговая компания ЮэСэМ». Последняя получила в распоряжение ООО «АФ Телеком Холдинг», которая владеет 56,32% акций «Мегафона».

Отметим, «ЮэСэМ» создана в апреле текущего года для реструктуризации USM. Предпринимателю Алишеру Усманову принадлежит 49% «ЮэСэМ». Еще 30% владеет Владимир Скоч. На реструктуризацию USM взял кредит у подконтрольного «Металлоинвеста».