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08.08.18 / 16:24 Новости / Россия и мир / Экономика

USM перевел «Мегафон» под контроль нового холдинга Усманова

«Холдинговая компания ЮэСэМ»

USM Holdings Limited перевел «Мегафон» под контроль нового холдинга предпринимателя Алишера Усманова. Об этом стало известно в среду из документов оператора связи.

USM передал контроль над оператором «Холдинговая компания ЮэСэМ». Последняя получила в распоряжение ООО «АФ Телеком Холдинг», которая владеет 56,32% акций «Мегафона».

Отметим, «ЮэСэМ» создана в апреле текущего года для реструктуризации USM. Предпринимателю Алишеру Усманову принадлежит 49% «ЮэСэМ». Еще 30% владеет Владимир Скоч. На реструктуризацию USM взял кредит у подконтрольного «Металлоинвеста».

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