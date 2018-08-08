Недельная инфляция сохранилась на нулевом уровне Третью неделю подряд

Недельная инфляция сохранилась на нулевом уровне. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Данные представлены за неделю с 31 июля по 6 августа. Больше всего за этот период в цене выросло пшено. Оно увеличилось в цене на 0,9%. Также подорожала кура и свинина – на 0,3%. При этом, подешевели гречка, куриные яйца и макароны на 0,2-0,4%. Цена на плодоовощную продукцию снизилась в среднем на 2,1%.

Стоимость бензина стала меньше на 0,1%. Цена дизельного топлива не изменилась.

При этом, годовая инфляция ускорилась до 2,6%. Это данные на конец июля.

Добавим, по данным «Индекса холостяка», в сетевых магазинах за последние две недели подорожали апельсины. Их цена выросла на 5,63 рубля до 72,26 рублей. Подешевела больше всего морковь – на 9,51 рубля. Ее средняя стоимость составила 49,94 рублей.