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08.08.18 / 11:11 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге с остановок транспорта убирают табло на солнечных батареях

Решили не продлевать договор аренды с поставщиками

Коллаж АБН

В Петербурге с остановок общественного транспорта убирают табло на солнечных батареях. Об этом накануне сообщили в ГКУ «Организатор перевозок».

Как пишет «Фонтанка», город решил не продлевать договор аренды с поставщиками табло, компанией «Рикор-электроникс» (бывший Арзамасский завод радиодеталей) и с петербургской компанией «Синертэк». Уже демонтированы более сотни табло в Василеостровском, Центральном, Адмиралтейском, Выборгском и Калининском районах. В 2019 году из города исчезнут еще 80 табло в Выборгском, Калининском и Приморском районах.

В комитете по транспорту сообщили, что хотели бы видеть в городе табло с более выгодными условиями по установке. В компании «Рикор-элекроникс» «Фонтанке» рассказали, что комитет по транспорту предложил им продать табло за 1 рубль, на что компания не согласилась.

Напомним, первые табло на солнечных батареях появились в городе в 2015 году. В Смольном сообщали, что табло предоставляют информацию о времени прибытия транспорта и температуре воздуха, а также маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваев.

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