Движение на мосту Кораблестроителей в Петербурге ограничат с 13 августа До 25 сентября

Движение на мосту Кораблестроителей в Петербурге ограничат с 13 августа. Об этом в четверг сообщил «Мостотрест».

Ограничение будет действовать с 13 августа по 4 сентября и с 5 по 25 сентября. В эти дни движение будет запрещено по крайним правым полосам и по внутренним полосам соответственно. Причина – замена асфальта.

Добавим, ранее в Петербурге начали вести ремонт Вантового моста. Накануне ГАТИ потребовало его остановить. Организация заявила, что ФКУ Упрдор «Северо-Запад» нарушил сроки ремонта моста. Теперь их требуется приостановить до окончания работ на Володарском мосту.