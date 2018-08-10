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10.08.18 / 18:48 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Движение на мосту Кораблестроителей в Петербурге ограничат с 13 августа

До 25 сентября

Движение на мосту Кораблестроителей в Петербурге ограничат с 13 августа. Об этом в четверг сообщил «Мостотрест».

Ограничение будет действовать с 13 августа по 4 сентября и с 5 по 25 сентября. В эти дни движение будет запрещено по крайним правым полосам и по внутренним полосам соответственно. Причина – замена асфальта.

Добавим, ранее в Петербурге начали вести ремонт Вантового моста. Накануне ГАТИ потребовало его остановить. Организация заявила, что ФКУ Упрдор «Северо-Запад» нарушил сроки ремонта моста. Теперь их требуется приостановить до окончания работ на Володарском мосту.

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