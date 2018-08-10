РСПП раскритиковал идею об изъятии у металлургов сверхприбыли Это приведет к массовому уходу инвесторов с российского рынка

Российский союз промышленников и предпринимателей раскритиковал предложение изымать сверхприбыль у металлургических и химических предприятий. Об этом в союзе сообщили в пятницу.

В союзе предупредили, что такая мера может привести к массовому уходу инвесторов с российского рынка, а также лишит производство стимулов для развития. Также в РСПП отметили, что расчет доходов предприятий составили некорректно, а данные многих компаний из списка Белоусова не соответствуют их финансовой отчетности.

Напомним, ранее советник президент Андрей Белоусов предложил изымать сверхприбыль с предприятий металлургической и химической промышленности. Он исходил из того, что что доходы компаний за 2017 год превысили 1,5 трлн рублей, при этом налоговая нагрузка на них меньше, чем на нефтегазовые предприятия. В числе компаний, у которых предлагается изымать средства, он назвал «Норникель», «Алроса», «Сибур» и другие. На фоне сообщения акции некоторых из этих компаний резко упали в стоимости на утренних торгах в пятницу.