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10.08.18 / 19:51 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Управление Россельхознадзора по Петербургу задержало в «Пулково» рога из Южной Африки

Из Кейптауна

Управление Россельхознадзора по Петербургу задержало в аэропорту «Пулково» рога из Южной Африки. Об этом ведомство сообщило в пятницу.

Инспекторы Россельхознадзора установили, что четыре экземпляра рогов прибыли без ветеринарного сертификата. Среди них рога саблерогой, чернопятой и африканской антилопы, а также водяного козла. Они прибыли из Кейатауна. Российское ведомство приостановило движение груза.

Добавим, ранее Россельхознадзор разрешило ввезти лягушек и черепах. Их везли в Хабаровск. Ведомство заявило, что нарушения ветеринарного законодательства не было. Животных везли частному лицу.

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