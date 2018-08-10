Управление Россельхознадзора по Петербургу задержало в «Пулково» рога из Южной Африки

Управление Россельхознадзора по Петербургу задержало в аэропорту «Пулково» рога из Южной Африки. Об этом ведомство сообщило в пятницу.
Инспекторы Россельхознадзора установили, что четыре экземпляра рогов прибыли без ветеринарного сертификата. Среди них рога саблерогой, чернопятой и африканской антилопы, а также водяного козла. Они прибыли из Кейатауна. Российское ведомство приостановило движение груза.
Добавим, ранее Россельхознадзор разрешило ввезти лягушек и черепах. Их везли в Хабаровск. Ведомство заявило, что нарушения ветеринарного законодательства не было. Животных везли частному лицу.
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