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10.08.18 / 21:35 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге у Кантемировского моста решили запретить разворот

С 13 августа

В Петербурге у Кантемировского моста решили запретить разворот. Об этом комитет по развитию транспортной инфраструктуры города сообщил в пятницу.

Разворот запретят на Выборгской набережной у моста. Запрет начнет действовать с 0:00 часов 13 августа. По мнению комитета, это снизит аварийность на участке и увеличит пропускную способность.

Отметим, ранее стало известно об ограничении движения на мосту Кораблестроителей. Причина – ремонт дорожного покрытия. Ограничение будет действовать с 13 августа по 25 сентября. Сначала будет запрещен проезд по крайним правым полосам, затем – по внутренним.

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