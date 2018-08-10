В Петербурге у Кантемировского моста решили запретить разворот С 13 августа

В Петербурге у Кантемировского моста решили запретить разворот. Об этом комитет по развитию транспортной инфраструктуры города сообщил в пятницу.

Разворот запретят на Выборгской набережной у моста. Запрет начнет действовать с 0:00 часов 13 августа. По мнению комитета, это снизит аварийность на участке и увеличит пропускную способность.

Отметим, ранее стало известно об ограничении движения на мосту Кораблестроителей. Причина – ремонт дорожного покрытия. Ограничение будет действовать с 13 августа по 25 сентября. Сначала будет запрещен проезд по крайним правым полосам, затем – по внутренним.