Полтавченко заявил о росте чиста креативных пространств в Петербурге в 10 раз За пять лет

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил о росте чиста креативных пространств в городе в 10 раз. Соответствующее заявление он сделал на форуме «Территория смыслов в Клязьме».

По словам губернатора, количество креативных пространств увеличилось в 10 раз за последние пять лет. Полтавченко отметил, что в настоящий момент в городе многое делают для создание комфортной молодежной среды. В частности, в зданиях бывших предприятий открывают новые общественные пространства.

Добавим, ранее власти Петербурге решили реконструировать Апраксин двор. Инвестором проекта будет ООО «Инвестиционно-строительная компания Апраксин двор». Размер вложений – 5,1 млрд рублей. Проект должен быть реализован до 2025 года.