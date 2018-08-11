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11.08.18 / 12:05 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Полтавченко заявил о росте чиста креативных пространств в Петербурге в 10 раз

За пять лет

Фото АБН

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил о росте чиста креативных пространств в городе в 10 раз. Соответствующее заявление он сделал на форуме «Территория смыслов в Клязьме».

По словам губернатора, количество креативных пространств увеличилось в 10 раз за последние пять лет. Полтавченко отметил, что в настоящий момент в городе многое делают для создание комфортной молодежной среды. В частности, в зданиях бывших предприятий открывают новые общественные пространства.

Добавим, ранее власти Петербурге решили реконструировать Апраксин двор. Инвестором проекта будет ООО «Инвестиционно-строительная компания Апраксин двор». Размер вложений – 5,1 млрд рублей. Проект должен быть реализован до 2025 года.

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