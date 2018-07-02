Правительство Петербурга выбрало инвестора для реконструкции Апраксина двора Инвестиции – 5,1 млрд рублей

Правительство Петербурга выбрало инвестора для реконструкции Апраксина двора. Об этом комитет по инвестициям города сообщил в понедельник.

Стратегическим инвестором стала компания ООО «Инвестиционно-строительная компания Апраксин двор» («ИСК Апраксин двор»). Организация должна приспособить для современного использования 21 объект недвижимости на территории Апраксина двора. Здания приспособят под объекты социальной инфраструктуры, гостиничного, торгового, развлекательного и спортивного бизнеса. Все работы будут проводить в соответствии с принятым проектом реконструкции, отметили в комитете.

Размер инвестиций составит 5,1 млрд рублей. Из них собственные средства инвестора – 1,5 млрд рублей, остальная часть – заемные деньги. Проект предполагают реализовать в 2018-2025 годах. Ведомство предполагает, что проект окупит себя через 16 лет.

Напомним, проект реконструкции Апраксина двора одобрили в октябре прошлого года. Его создала «Студия 44». Ранее реконструкцией Апраксина двора занималась компания ООО «Главстрой-СПБ». В настоящий момент организация продолжает работы, несмотря на судебный запрет.

Согласно картотеке арбитражных дел, с 2016 года на «ИСК Апраксин двор» подают иски из-за задолженности. В частности, на компанию подавали в суд «Газелькин», «Мегафон», «Новая Голландия», «Кей» и другие. Организация суды проиграла. Последний иск подан в марте текущего года от ООО «ПКП» на взыскание 23 997 рублей.