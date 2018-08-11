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11.08.18 / 20:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Сбербанк намерен предоставлять юрлицам около 63% услуг онлайн

Это ключевая задача

Северо-Западный банк Сбербанка

Фото: 360tv.ru

Сбербанк намерен предоставлять юридическим лицам около 63% услуг онлайн. Об этом в субботу сообщил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» кредитной организации Сергей Попов.

Банк намерен достичь такого показателя к концу текущего года, передает РИА Новости. Доступ к ключевым сервисам онлайн для корпоративных клиентов к концу года вырастет до 90%, заявил Попов. По его словам, в настоящий момент ключевая задача Сбербанка – перевод услуг в онлайн.

Добавим, ранее Сбербанк совместно с платежной системой Visa выпустил премиальную бизнес-карту. Ее название — Visa Platinum Business. Пользователь карты может проводить платежи со счета компании круглосуточно. Также доступны различные скидки и акции по карте.

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