Сбербанк намерен предоставлять юрлицам около 63% услуг онлайн Это ключевая задача

Сбербанк намерен предоставлять юридическим лицам около 63% услуг онлайн. Об этом в субботу сообщил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» кредитной организации Сергей Попов.

Банк намерен достичь такого показателя к концу текущего года, передает РИА Новости. Доступ к ключевым сервисам онлайн для корпоративных клиентов к концу года вырастет до 90%, заявил Попов. По его словам, в настоящий момент ключевая задача Сбербанка – перевод услуг в онлайн.

Добавим, ранее Сбербанк совместно с платежной системой Visa выпустил премиальную бизнес-карту. Ее название — Visa Platinum Business. Пользователь карты может проводить платежи со счета компании круглосуточно. Также доступны различные скидки и акции по карте.