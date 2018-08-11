«Укржелдорога» в I полугодии текущего года заработала на перевозках в Россию $6,5 млн Это 177,58 млн гривен

«Укржелдорога» («Укрзализныця») в I полугодии текущего года заработала на перевозках в Россию $6,5 млн. Об этом свидетельствуют данные компании, опубликованные в субботу.

Речь идет о пассажирских перевозках. В национальной валюте сумма составила 177,58 млн гривен.

Поезд по маршруту Киев-Москва принес около 63 млн гривен. Также большую прибыль показал поезд Львов-Москва – 38 млн гривен. Также положительный финансовый результат по направлениям Днепр — Москва, Николаев – Москва, Одесса – Москва, Харьков — Москва, Харьков — Санкт Петербург.

По данным «Укржелдороги», пассажиропоток составил 358,9 тыс. пассажиров. Показатель уменьшился на 17,1% год к году.

Добавим, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение с Россией может быть закрыто. По его словам, в настоящий момент такой вариант рассматривается. «Укржелдорога» сообщила, что закроет сообщение по решению Киева. Также организация отмечает, что в 2017 году пассажиропоток на российские направления упал в пять раз в сравнении с показателем 2013 года.