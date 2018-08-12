В Петербурге проходит фестиваль сапсерфинга Тема фестиваля «Фонтанка-SUP» этого года – карнавал Мира

В Петербурге проходит фестиваль сапсерфинга “Фонтанка-SUP». Сапсерферов на реках и каналах города можно встретить в воскресенье в первой половине дня.

Темой «Фонтанки-SUP» этого года стал карнавал Мира. Участники фестиваля переоделись в борцов со злом, многие выбрали костюмы супергероев.

Все участники встали на воду к 10:30. Маршрут фестиваля сапсерферов проходит под 14 мостами. Спортсмены плывут по течению Фонтанки мимо михайловского замка, цирка Чинизели, музея Фаберже, под Аничковым мостом, мимо Большого драматического театра, через Крюков канал до канала Грибоедова, после чего поднимаются вверх по течению вдоль Никольского собора, под Львиным и Банковским мостами, мимо Дома книги, Спаса на Крови. Точка старта и точка финиша – павильон Росси в Михайловском саду.

Отметим, первый фестиваль сапсерфинга в Петербурге прошел в 2015 году. В нем участвовали порядка 25 человек, рассказал председатель федерации сапсерфинга Леонид Литвинов, пишет «Фонтанка». Под названием «Фонтанка-SUP» мероприятие проходит третий раз. Издание «Фонтанка».является организатором фестиваля, он проводится также при поддержке комитета по развитию туризма Петербурга.