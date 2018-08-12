Все новости

12.08.18 / 13:36 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге проходит фестиваль сапсерфинга

Тема фестиваля «Фонтанка-SUP» этого года – карнавал Мира

Фото vk.com/fontankasup2018

В Петербурге проходит фестиваль сапсерфинга “Фонтанка-SUP». Сапсерферов на реках и каналах города можно встретить в воскресенье в первой половине дня.

Темой «Фонтанки-SUP» этого года стал карнавал Мира. Участники фестиваля переоделись в борцов со злом, многие выбрали костюмы супергероев.

Все участники встали на воду к 10:30. Маршрут фестиваля сапсерферов проходит под 14 мостами. Спортсмены плывут по течению Фонтанки мимо михайловского замка, цирка Чинизели, музея Фаберже, под Аничковым мостом, мимо Большого драматического театра, через Крюков канал до канала Грибоедова, после чего поднимаются вверх по течению вдоль Никольского собора, под Львиным и Банковским мостами, мимо Дома книги, Спаса на Крови. Точка старта и точка финиша – павильон Росси в Михайловском саду.

Отметим, первый фестиваль сапсерфинга в Петербурге прошел в 2015 году. В нем участвовали порядка 25 человек, рассказал председатель федерации сапсерфинга Леонид Литвинов, пишет «Фонтанка». Под названием «Фонтанка-SUP» мероприятие проходит третий раз. Издание «Фонтанка».является организатором фестиваля, он проводится также при поддержке комитета по развитию туризма Петербурга.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.